Donne e motori: eleganza e bellezza in mostra a Maranello

“Donne e motori? Gioie e basta“: la Biblioteca Mabic di Maranello ospita dal’8 al 20 febbraio una mostra fotografica su eleganza e bellezza, curata dal Museo Fratelli Cozzi di Legnano, collezione privata dedicata alla casa automobilistica italiana Alfa Romeo. “Donne e Motori? Gioie e basta” è una mostra fotografica che ritrae donne che si sono distinte in ambito istituzionale, professionale, personale, sociale, culturale.

Il progetto è stato ideato da Elisabetta Cozzi, fondatrice e presidente del Museo Fratelli Cozzi ed è una iniziativa dell’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi. A immortalare le 40 testimonial la fotografa Camilla Albertini: con il suo sguardo artistico ha ritratto le donne a bordo delle automobili della collezione museale, facendo emergere l’identità e il carisma delle protagoniste.

Inaugurazione sabato 8 febbraio alle ore 17 alla presenza della dott.ssa Rita Paparella, ingegnere nucleare, ex ricercatrice nella fisica delle particelle, consulente aziendale per l’innovazione e la R&S, giornalista in ambito automotive.

La mostra, visibile negli orari di apertura del Mabic, è proposta in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza (11 febbraio) promossa dall’UNESCO e dall’ONU per celebrare il ruolo delle donne nel campo scientifico e tecnologico e divulgare una cultura lontana dagli stereotipi, promuovendo una comunicazione etica e rispettosa.