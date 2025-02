Controlli stradali della Polizia locale a Reggio Emilia: in gennaio 48 veicoli senza assicurazione

Durante i servizi di pattugliamento per garantire la sicurezza sulle strade nel mese di gennaio, la Polizia locale di Reggio Emilia ha accertato e sanzionato 48 veicoli privi di copertura assicurativa.

Grazie al supporto di dispositivi elettronici utilizzati dagli equipaggi in modo “dinamico” – cioè in grado di consentire la verifica insieme e in tempo reale della copertura assicurativa, la regolarità della revisione e le eventuali denunce di furto dei mezzi in circolazione – gli agenti hanno posto sotto sequestro 45 autovetture prive di copertura assicurativa ed elevato ai rispettivi conducenti una sanzione amministrativa di 866 euro.

Tre sono stati invece gli automobilisti “recidivi”, cui era già stata comminata in passato una sanzione per guida senza copertura assicurativa: in questo caso, si è proceduto all’alienazione del veicolo con una sanzione da 1.984 euro. Nella maggior parte dei casi, è stato possibile verificare che la mancata assicurazione del veicolo fosse stata frutto di una dimenticanza del termine di scadenza: diversi conducenti, infatti, hanno provveduto a pagare in loco la sanzione e, in tempi rapidi, la copertura assicurativa rientrando in possesso del veicolo.

A tal proposito, il comando di Polizia locale raccomanda e sottolinea l’importanza di controllare per tempo le diverse scadenze di assicurazione, revisione e bollo auto. Qualsiasi autoveicolo e motociclo – in circolazione o in sosta – deve essere regolarmente assicurato: in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa a partire dagli 866 euro a 3.646 euro e il fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione alla stipula dell’assicurazione. In caso di recidiva, oltre alla sanzione è prevista l’alienazione del veicolo ma oltre a ciò il proprietario, in caso di sinistro stradale, si espone a dover risarcire il danno personalmente, non essendo in possesso di copertura assicurativa che lo tuteli per la responsabilità civile.