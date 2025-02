A Casina si lavora finalmente a pieno ritmo per il completamento e la riapertura della Palestra comunale

Dopo un periodo di sospensione piuttosto lungo, legato al fallimento della prima ditta assegnataria, negli ultimi mesi sono ripartiti con un ritmo sostenuto i lavori per il completamento della Palestra comunale di Casina. La palestra è stata oggetto di un intervento per la realizzazione di nuovi locali di servizio, e nell’ambito del cantiere per la nuova sede delle scuole medie l’edificio è stato reso indipendente, mentre prima gli spogliatoi erano situati nell’edificio della vecchia scuola, ora demolito.

Spiega l’Assessore ai Lavori pubblici di Casina, Maurizio Cineroli: “Finalmente possiamo dire di essere vicini alla conclusione di questo cantiere abbastanza “tribolato” e il cui prolungamento ha causato anche disagi alla nostra comunità. I lavori in corso in queste settimane riguardano l’ultimazione dell’ampliamento della palestra, in parte finanziati da contributo regionale, iniziati nel 2020 e poi bloccati per qualche anno a seguito del fallimento dell’appaltatore. Ad essi si sono aggiunti poi altri lavori divenuti necessari a seguito della demolizione della scuola in cui erano presenti i locali tecnici della palestra, bagni e spogliatoi. La realizzazione dei due lotti (lotto 1 ultimazione ampliamento palestra, lotto 2 realizzazione locali tecnici a servizio della palestra) sono stati affidati alla ditta De Angeli Costruzioni srl di Felina e sono ripartiti a settembre 2024. Ci sono stati alcuni ritardi relativi alle difficoltà di operare su lavori parzialmente realizzati, in parte in modo che è risultato non conforme, dalla ditta precedente la quale non è stata in grado di ultimare l’intervento a causa di difficoltà finanziarie che l’hanno portata al fallimento. Però si conta di ultimarli entro la primavera”.

Prosegue Cineroli: “L’ampliamento della palestra vedrà la realizzazione di nuove superfici al servizio dell’attività sportiva per circa 500 mq. In particolare nuovi e ampi spogliatoi con docce al servizio della palestra maggiore, un salone per attività polivalente di 150 mq con pavimento sportivo in gomma e una nuova area dedicata all’arrampicata sportiva con due pareti di cui una alta 10 metri e propri spogliatoi. Tutti gli spazi saranno accessibili ai disabili e avranno il massimo dell’efficienza energetica garantita anche dall’installazione, sul tetto, un impianto fotovoltaico da circa 20 KW. La palestra esistente sarà, inoltre, rinnovata nell’impianto elettrico e nell’organizzazione degli spazi ai fini della certificazione antincendio. Inoltre verrà completamente rifatto il pavimento sostituendo il vecchio linoleum con il parquet: questa sostituzione si è resa necessaria anche a seguito di alcuni danni causati dalla demolizione della scuola collegata alla palestra, e sarà finanziata grazie alla copertura assicurativa dell’impresa”. Conclude l’Assessore ai Lavori pubblici: “I locali della nuova palestra saranno, come di consueto, a disposizione prioritariamente delle scuole, mentre per gli orari extra scolastici verrà affidata la gestione a un soggetto che verrà selezionato, nel rispetto dei principi di trasparenza, tramite una procedura di manifestazione di interesse riservata ad associazioni sportive senza fini di lucro, che attiveremo non appena saremo in procinto di riaprire la struttura”.

L’investimento complessivo per tutti i lavori, lotto 1 più lotto 2, è di quasi 1 milione e 500 mila euro.