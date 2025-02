Reggio Emilia, trovato con oltre un etto di droga e il kit per lo spaccio. Denunciato

Sono state le segnalazioni di alcuni cittadini che riferivano movimenti sospetti in un’abitazione di Reggio Emilia, a vedere i carabinieri della stazione di Gattatico avviare gli accertamenti che hanno portato a trovare dovute conferme. Infatti, nel corso della perquisizione domiciliare, nell’abitazione oggetto delle segnalazioni risultata occupata da un 28enne, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 100 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

È accaduto la mattina dell’uno febbraio scorso quando, a seguito di attività info investigativa finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, e dopo aver ricevuto le anzidette segnalazioni circa i movimenti sospetti registrati in un’abitazione di Reggio Emilia, i carabinieri di Gattatico, unitamente all’unità cinofila della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, si recavano presso il domicilio di un 28enne, e ricorrendo i presupposti d’urgenza procedevano a perquisizione domiciliare a carico dell’uomo, sospettato di essere in possesso di sostanze stupefacenti.

Presso l’abitazione, sebbene l’uomo riferiva di non detenere sostanza stupefacente o materiale riconducibile allo spaccio, le operazioni di perquisizione dimostravano il contrario: all’interno dell’abitazione, precisamente in cucina occultati sopra la credenza, venivano rinvenuti 6 frammenti di hashish dal peso complessivo di 7 grammi e un coltello con lama intrisa di hashish, sul piano di lavoro della cucina veniva rinvenuto il bilancino di precisione con residui di hashish. All’interno della camera da letto, dentro il cassetto di un comodino, veniva rinvenuta una busta in cellophane con chiusura ermetica contenente circa 2 grammi di marijuana, mentre all’interno di una cassettiera venivano rinvenuti 23 ovetti in plastica vuoti contenente 6 frammenti di hascisc. All’interno di un comodino del garage, invece, un panetto di hascisc del peso di circa un etto e materiale di confezionamento, costituito da buste termiche in plastica.

A seguito di quanto emerso, l’uomo veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.