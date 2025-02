Nonni smart: a Reggio Emilia al via le iscrizioni per imparare l’uso degli strumenti digitali

Sono aperte da oggi martedì 4 febbraio le iscrizioni alla nuova edizione di Nonni smart, il progetto promosso dall’Infogiovani del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Istituto superiore “Blaise Pascal” e la cooperativa sociale Reggiana Educatori, con l’obiettivo di fornire competenze informatiche per accedere ai servizi online del Comune, cercare informazioni, conoscere applicazioni, costruire opportunità di dialogo tra diverse generazioni.

Il corso – che inizierà il prossimo 17 febbraio – è gratuito ed è tenuto dagli studenti dell’istituto “Pascal” di Reggio Emilia. E’ riservato alle persone che hanno compiuto 50 anni (o che li compiranno entro l’anno solare) e che sono residenti nel Comune di Reggio Emilia; chi non ha questi requisiti potrà comunque iscriversi, ma verrà collocato in lista d’attesa.

Gli iscritti potranno utilizzare i propri strumenti informatici durante il corso (PC, tablet, cellulare).

Sono previste cinque lezioni che si terranno lunedì 17 e 24 febbraio e 3,10 e 17 marzo dalle 14.30 alle 16 nelle aule informatiche dell’istituto “Pascal” in via Makallè, 12.

I posti a disposizione sono 40. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.30 di giovedì 8 febbraio.

Per iscriversi al corso si può compilare il modulo online che si trova sul sito istituzionale www.comune.re.it.

Il modulo può essere compilato anche da persona diversa rispetto al frequentante il corso; chi non dovesse riuscire in autonomia può recarsi di persona all’URP Comune Informa di via Farini 2/1 con un documento di riconoscimento nei seguenti giorni ed orari: lunedì dalle 10 alle 13; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.