Montecchio: focus per insegnanti sul diabete per la tutela di 140 minori a scuola

In provincia di Reggio Emilia sono circa 140 i minori che fruiscono del mondo delle scuole e hanno bisogno di tutela. Per questo torna l’evento formativo per il personale scolastico intitolato “Impariamo il diabete a Scuola, con dolcezza”. Una importante iniziativa si terrà sabato 8 febbraio 2024, a partire dalle ore 9.00, presso la Casa della Salute di Montecchio, in via Saragat 11, nell’aula al secondo piano e che vedrà l’intervento e saluto di Ilenia Malavasi, componente della XII Commissione affari sociali della Camera.

L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione tra Fand Diabete Reggio Emilia Adv, Asl di Reggio Emilia e Team pediatrico diabetologico, Istituto comprensivi di Carpineti Casina e Montecchio San Polo . L’obiettivo dell’incontro è di fornire una comprensione approfondita del diabete di tipo 1 e delle modalità di gestione in classe. Inoltre, verrà presentato il protocollo Scuola Asl di Reggio Emilia per la tutela degli studenti con diabete, illustrando la procedura di presa in carico del bambino con diabete per l’inserimento in ambiente scolastico ed extrascolastico. Saranno trattati anche l’uso del farmaco salvavita e le testimonianze di insegnanti, genitori e infermieri. Si inizierà alle ore 9 con i saluti di Francesca Bedogni, vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con delega alla Scuola, Paola Campo, Presidente della REtescuole del primo ciclo di Reggio Emilia, Antonietta Cestaro, responsabile dell’Ufficio integrazione e sostegno servizi e didattici e culturali dell’Ufficio scolastico territoriale di Reggio Emilia, Elena Viale, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Montecchio e Bibbiano e reggente dell’Istituto istruzione superiore “Silvio D’Arzo”, e Alessandro Volta, Direttore del programma Aziendale Materno Infantile. A partire dalle 9:30, si terranno vari interventi. Federico Bonvicini, Diabetologo presso la Pediatria di Reggio Emilia, fornirà cenni sul diabete e spiegherà di cosa si tratta. Anna Lasagni, anche lei diabetologa presso la Pediatria di Reggio Emilia, parlerà di come gestire un bambino con diabete in classe, delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi e del nuovo Glucagone Spray e delle nuove tecnologie disponibili. Luigi Moscara, responsabile della Pediatria di comunità, illustrerà la procedura di presa in carico del bambino con diabete per l’inserimento in ambiente scolastico ed extrascolastico. Barbara Berni, Presidente di Fand Diabete Reggio Emilia Odv, approfondirà il ruolo delle associazioni.

Alle 11:30 seguiranno le testimonianze. Infermieri e medici SID Montecchio condivideranno esperienze sul diabete nella scuola e il ruolo degli infermieri nella formazione. Insegnanti racconteranno come il diabete può diventare un elemento pedagogico di crescita in classe. Le conclusioni le terrà Sara Signorelli, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “G. Gregori” di Carpineti – Casina. La conduzione sarà affidata al giornalista Gabriele Arlotti.

Per iscrizioni: https://forms.gle/6QZs22jEM8M3BhDPA