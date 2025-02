Infrastrutture, De Pascale-Priolo: I lavori del Passante di Bologna non si possono fermare

“I lavori del Passante di Bologna non si fermano”. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, Irene Priolo, ribadiscono la priorità della realizzazione dell’infrastruttura, fondamentale per il nodo bolognese e i collegamenti viari nord-sud dell’intero Paese: “Non abbiamo alcun dubbio – sottolineano – che l’opera debba andare avanti con determinazione, senza rinunciare alle compensazioni ambientali che sono state definite”.

Precisazioni che arrivano a margine di un incontro alla Città Metropolitana di Bologna. “Il ministro Salvini nell’incontro di ieri ci ha informato che sono in corso interlocuzioni serrate fra ministero e ASPI per il piano finanziario dell’intera concessione, che comprendiamo, e una volta finiti ci sarà un nuovo tavolo con dicastero, la stessa Aspi, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna. Che i lavori del Passante al momento siano fermi- proseguono de Pascale e Priolo- è purtroppo sotto gli occhi di tutti, ma noi certamente non intendiamo fermarci. Siamo infatti pronti a fare la nostra parte e disponibili a gestire con intelligenza cantieri e finanziamenti a stralci funzionali, anche relativamente alle opere di adduzione, per garantire la sostenibilità finanziaria dell’opera, l’individuazione degli ambiti su cui intervenire prioritariamente e la compatibilità con la città”.