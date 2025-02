Il Consiglio comunale di Maranello ha approvato l’odg presentato dal PD sulla “Realizzazione di un Giardino della memoria”

“Con la realizzazione di un Giardino della memoria – dichiara la Capogruppo PD Loretta Casolari – vogliamo individuare uno spazio dove piantare alberi e dare ‘vita’ laddove, nei momenti bui della storia, la vita è stata tolta. Un luogo che possa diventare un punto di riferimento per la comunità, un simbolo di speranza e di futuro”.

Nel documento approvato dal Consiglio, il PD chiede che il Giardino della Memoria sia dedicato a tutte le vittime della Shoah e degli altri eventi tragici che hanno segnato la storia del nostro Paese.

“Vogliamo che questo luogo – continua Casolari – sia un monito costante per tutti noi, affinché la memoria di ciò che è stato non si perda e diventi un elemento fondamentale nella crescita delle persone e della comunità, favorendo un senso di cittadinanza attiva”.

Il consigliere PD Andrea Ferrarini durante il suo intervento ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni in questo progetto: “Lavoriamo seriamente in ambito educativo per far sì che i ragazzi e le ragazze di Maranello diventino i Testimoni della Memoria. Il sempre maggiore utilizzo dei social media ha diffuso il pensiero della semplificazione. Ad oggi è necessario sviluppare in ambito formativo un percorso lungo e articolato, cercando di sviluppare il senso della curiosità e dell’approfondimento, offrendo anche maggiori momenti di riflessione, confronto e scambio di opinioni’’.

Ferrarini ha aggiunto: “La Memoria come passaggio esiste solo se c’è condivisione. Per questo facciamo in modo che i ragazzi e le ragazze di Maranello possano sia incontrare le associazioni del territorio, sia incontrare chi ha vissuto quei momenti atroci’’.

La Capogruppo PD Loretta Casolari in conclusione di dibattito ha evidenziato: “I Testimoni della Memoria viventi stanno calando, noi come rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini dobbiamo farci carico della responsabilità di portare avanti questi valori e farli crescere nella società’’.