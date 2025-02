Da Fondazione di Vignola 100mila euro per le scuole del territorio

Torna anche per il 2025 il bando “Educazione, Istruzione e Formazione” della Fondazione di Vignola che mette a disposizione 100mila euro per progetti nelle scuole dell’Unione Terre di Castelli. È già possibile presentare la domanda utilizzando il formulario pubblicato sul sito della Fondazione, la scadenza è fissata per mercoledì 30 aprile 2025.

Il bando è già stato presentato – relativamente a finalità, contenuti e modalità di accesso – ai dirigenti scolastici del territorio interessato.

In sede di valutazione sarà considerata la congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione, la capacità di lettura dei bisogni a cui il progetto intende fare fronte e l’adeguatezza della soluzione proposta, oltre alla sostenibilità, al grado di innovazione e all’esperienza del richiedente.

Il bando si rivolge esclusivamente agli Istituti Comprensivi dell’Unione Terre di Castelli, alla Scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori di Vignola, al Centro Servizio Handicap di Vignola e agli Istituti Superiori dell’Unione Terre di Castelli, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionedivignola.it

Nell’ambito del Bando Educazione 15mila euro sono destinati a borse di studio di merito a favore di studenti degli Istituti Superiori del territorio di riferimento. Le borse di studio rappresentano un’opportunità per sostenere il talento e l’impegno degli studenti più meritevoli, valorizzando il loro percorso scolastico e incentivando il proseguimento degli studi.