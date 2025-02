Chiusure programmate su Ramo Verde, A14 e A1

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 7 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, il ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna. In alterativa si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SS9 via Emilia verso Modena o lo svincolo San Giovanni in Persiceto.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o ancora alla stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Firenze, proseguire sulla A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio; per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, proseguire sulla A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.