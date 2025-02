Al via i lavori di riqualificazione dell’area verde retrostante il Cimitero di Massa Finalese

Verrà consegnato giovedì alla ditta incaricata il cantiere per l’intervento nell’area verde retrostante il cimitero di Massa Finalese. Intervento necessario per l’invadenza delle piante che si sono sviluppate nell’area boschiva piantumata nei primi anni Ottanta e poi non più curata.

La pulizia e la riqualificazione dell’area, un vero e proprio bosco che verrà reso fruibile al pubblico, consentirà anche di intervenire sulla parte monumentale del Cimitero di Massa Finalese per lavori da tempo necessari ma che non erano eseguibili a causa dell’invasività delle alberature presenti.