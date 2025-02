Vandalizzano tre casette in legno: denunciati dai carabinieri di Campagnola Emilia

Si sarebbero resi responsabili del danneggiamento di tre casette in legno. Si tratta di tre ragazzi, tra cui due minori i quali, dapprima avrebbero danneggiato una casettina in legno adiacente all’entrata della sede dei locali di un circolo Tennis di un comune della bassa reggiana, per poi recarsi in un parco pubblico dove avrebbero colpito con calci altre due casette in legno ubicate all’interno dell’area ed utilizzate come deposito per le manifestazioni che si svolgono all’interno del parco: un danno economico complessivo di circa 1500 euro.

L’origine dei fatti risale alla notte del 5 gennaio scorso. All’indomani il responsabile del Circolo ed il sindaco si presentavano presso gli uffici della stazione dei carabinieri di Campagnola Emilia per denunciare i danneggiamenti. L’azione delittuosa dei tre presunti responsabili era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, e a seguito delle indagini svolte dai militari della stazione di Campagnola Emilia, i tre giovani venivano identificati. Con le accuse danneggiamento in concorso i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due minori di 15 e 17 all’Autorità minorile di Bologna ed un 22enne alla Procura di Reggio Emilia; tutti sono residenti in un comune reggiano.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.