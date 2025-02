Reggio Emilia: coppia aggredita dopo una discussione. Denunciati due minorenni

Una discussione nata per futili motivi, ha visto due minori protagonisti di un’accesa lite, poi degenerata con una vera e propria aggressione fisica nei confronti di una coppia. Le vittime, un uomo e donna, hanno riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari, rispettivamente in 15 e 8 giorni di prognosi.

I fatti risalgono a mercoledì 29 gennaio quando, alle 19:00 circa, un equipaggio dei carabinieri si portava in una via di Reggio Emilia dove un uomo aveva segnalato una lite. Sul posto c’erano il richiedente, la sua compagna e due ragazzi minorenni. La coppia, raccontava ai militari che nella giornata precedente, nel percorrere a piedi un vialetto, la donna si urtava involontariamente con uno dei due minori, da lì nasceva una discussione che sembrava conclusa. Nella serata del 29 il minore, in compagnia di un coetaneo, incontrava nuovamente la donna, fermandola per discutere circa quanto accaduto il giorno prima. La donna, spaventata, si dirigeva verso la propria abitazione contattando telefonicamente il compagno che sopraggiungeva sul posto. Da lì ne nasceva una discussione che degenerava, in quanto i due minori avrebbero aggredito fisicamente l’uomo e la compagna, con quest’ultima che al fine di difendersi provava utilizzava contro i due minori uno spray urticante.

Nel frattempo, giungeva sul posto anche personale sanitario, che trasportava le due vittime presso il locale Pronto Soccorso dove dopo le cure venivano dimessi rispettivamente con una prognosi di 15 e 8 giorni per le lesioni riportate. I due minori, residenti in città, rifiutavano assistenza sanitaria, e venivano condotti presso gli uffici di Corso Cairoli per essere identificati. Alla luce di quanto accertato, i militari acquisivano elementi di presunta responsabilità a carico dei due minori in ordine al reato di concorso in lesioni personali per la cui ipotesi venivano denunciati, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Successivamente venivano affidati ai genitori esercenti la patria potestà.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.