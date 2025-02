Messaggi di cordoglio per la scomparsa di Luigi Gilli

«Luigi Gilli ha dedicato la sua vita al bene comune, vivendo con dedizione e spirito di servizio il suo tempo per la comunità, ricoprendo con onore il ruolo di consigliere regionale e assessore dell’Emilia-Romagna. La sua determinazione e il suo senso del dovere hanno contribuito in modo significativo al miglioramento delle condizioni di vita del nostro territorio, mettendo sempre al centro del proprio operato il bene delle persone, delle relazioni e dell’equità sociale, in ogni ambito in cui ha operato.

In questo momento di dolore, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, a nome di tutta la comunità modenese che rappresento».

Con queste parole, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia commenta la scomparsa di Luigi Gilli, nato a Sassuolo nel 1947, figura di spicco nella politica dell’Emilia-Romagna e locale, ricoprendo incarichi di rilievo anche in altre istituzioni, collaborando a lungo con il Senatore Giuseppe Medici, lavorando nell’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica, nella Montedison e nel Consorzio nazionale di iniziativa agricola e più recentemente come presidente dell’Advisory Board Centro Nord di UniCredit.

Per Braglia «ci lascia una persona di grande esperienza, che è stata in grado di rappresentare al meglio il nostro territorio in ogni ambito in cui ha profuso il proprio impegno. Luigi ci lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo impegno e il suo amore per la nostra comunità continueranno a essere un faro per tutti noi, con il suo saper essere sempre attento ai bisogni delle persone. Riposa in pace, Luigi, e grazie per tutto ciò che hai fatto».

Gilli in Regione Emilia-Romagna ha ricoperto il ruolo di consigliere negli anni 90 e successivamente assessore alla Programmazione e sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie e Organizzazione.

****

Il Consigliere del CSM On. Avv. Enrico Aimi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Dott. Luigi Gilli già collega nel Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna.

“Una notizia terribile. Era un ‘amico di vecchia data’,dai tempi in cui facevamo politica in Regione. Perdiamo, non solo un amico, ma un punto di riferimento insostituibile. Un autentico signore, garbato, elegante, intellettualmente raffinato e di assoluto buon senso. Con Lui si finiva sempre per andare d’accordo, anche nelle situazioni più spigolose: un mediatore eccezionale, un “pontiere” insuperabile. Sapeva farsi voler bene e conquistare il cuore e l’intelligenza anche degli avversari più irriducibili.

Porgo le condoglianze alla Sua amata famiglia e avrò preghiere in suffragio della Sua anima. Lo riabbracceremo”.

****

Il ricordo della Federazione provinciale del Partito Democratico modenese:

“Esprimiamo il cordoglio di tutta la comunità democratica modenese alla notizia della scomparsa di Luigi Gilli.

Sassolese, già consigliere in Regione Emilia-Romagna, ha improntato tutta la propria vita all’impegno senza riserve per la propria comunità, per il miglioramento socioeconomico del territorio, e per il benessere dei cittadini.

Oltre all’impegno regionale, Luigi ha ricoperto incarichi anche presso l’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica, la Montedison, il Consorzio nazionale di iniziativa agricola e, nel 2021, era stato nominato presidente dell’Advisory Board Centro Nord di UniCredit.

Le nostre condoglianze a familiari, amici e collaboratori.

Ricorderemo con gratitudine la sua determinazione, capacità di ascolto e di realizzazione di tanti progetti importanti per la terra che amava e alla quale si è dedicato per tutta la vita”.

****

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Luigi Gilli, politico e amministratore che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio della comunità e della Regione Emilia-Romagna. In questo momento di dolore, desidero esprimere, anche a nome dell’intera Giunta e di tutto l’Ente, le più sentite condoglianze alla moglie Beatrice, alla famiglia, agli amici e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, ricorda Luigi Gilli. Dal 1992 è stato consigliere regionale nelle fila del Partito Popolare poi confluito nella Margherita, e dal 2005 al 2009 assessore regionale alla Programmazione e sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie nella Giunta guidata dal presidente Vasco Errani.

“È stato un politico competente e appassionato – sottolinea de Pascale -. Mancherà davvero a tantissimi”.

****

Il sindaco Massimo Mezzetti esprime il suo cordoglio dopo aver appreso della scomparsa di Luigi Gilli.

“Luigi Gilli è stato mio collega sui banchi del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, ente di cui è stato anche Assessore. Luigi ha dedicato tutta la sua vita alla politica scegliendo di essere un amministratore. Una persona che conosceva bene le materie di cui si è occupato e ha sempre tenuto saldo il legame con il suo territorio di provenienza.

Condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

****

“Un sassolese vero, nello spirito e nel cuore. Uno straordinario amministratore che, tanto da politico quanto da dirigente, ha sempre avuto a cuore la nostra città schierandosi al suo fianco in ogni momento difficile, non ultimo il concordato di Sgp, ma anche capace di idee ed iniziative volte alla sua valorizzazione ed alla sua promozione in tutto il mondo. Lascia un norme vuoto nei tantissimi amici che ancora oggi ha in città ed in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini ricorda Luigi Gilli.

“Alla moglie Beatrice – conclude il Sindaco – ai famigliari ed ai tanti amici che lascia, vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la città di Sassuolo”.