Giovedì, al Teatro Boiardo di Scandiano: “In concerto con Enzo”, Paolo Jannacci omaggia il padre

Prosegue la stagione teatrale del Boiardo di Scandiano con una serata dedicata alla musica d’autore italiana. Giovedì 6 febbraio – ore 21:00 – è in programma In concerto con Enzo: alla voce e al pianoforte di Paolo Jannacci in trio rende omaggio a suo padre Enzo, celebre cantautore milanese scomparso nel 2013.

A Paolo Jannacci si uniscono Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), Daniele Moretto (tromba, filicorno e cori), Marco Ricci (contrabbasso e basso elettrico) in una serata tra brani jazz originali e le canzoni più care al pubblico di Enzo.

Il poetastro come amava definirsi, è una figura fondamentale per la storia del cantautorato italiano, nei suoi brani era capace di unire situazioni e mondi lontani tra loro grazie alla sua ironia e ai testi sempre in bilico tra allegria e tristezza. Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola con il suo sguardo, poetico e bizzarro; queste eredità la porta in scena suo figlio Paolo che insieme alla band regala al pubblico una serata di grande musica e poesia.

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mail info@cinemateatroboiardo.com e telefoniche al numero 0522 854355.