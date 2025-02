Correggio, cade dalla scala mentre pulisce i vetri: grave una 50enne

Grave incidente domestico nel primo pomeriggio di oggi in via Fratelli Cervi a Correggio. Una donna di 50 anni di origini polacche, è precipitata da un’altezza di circa sei metri mentre, utilizzando una scala, stava pulendo i vetri di casa. Soccorsa è stata elitrasportata all’Ospedale Maggiore di Parma in serie condizioni. Per i rilievi sul posto i carabinieri.