Andrea Dianetti sul palco del Teatro Dehon di Bologna con “Non ci pensare”

Dopo il successo in televisione, al cinema e sul web, Andrea Dianetti salirà sul palco del Teatro Dehon di Bologna martedì 4 febbraio ore 21 con il monologo comico “Non ci pensare”.

“Non ci pensare” è un viaggio travolgente attraverso le ansie di tutti i giorni, raccontate con lo stile brillante e autoironico di Dianetti, che lo ha reso amatissimo anche sui social. Con gag irresistibili e momenti di autentica riflessione, lo show promette di far ridere il pubblico e, allo stesso tempo, di offrirgli una nuova prospettiva per affrontare la quotidianità.

Il pubblico sarà trascinato in un vortice di situazioni comiche, riconoscibili e universali: l’ansia di volare, la paura di essere giudicati, il terrore di un colloquio di lavoro, di un esame universitario o di un primo appuntamento. Ma non solo. Se le persone hanno ansie comuni, l’artista ne vive anche altre, così Dianetti porta in scena anche le sue ansie da artista, come la paura di dimenticare le battute sul set o l’angoscia di una diretta televisiva, cercando, con una comicità coinvolgente e un linguaggio schietto, di trasformare le sue paure in una risata collettiva.

