Ad Albinea una serata per “Orientare con responsabilità le scelte sul fine vita”

Si intitola “Scelte di fine vita: orientare le cure con responsabilità” l’incontro, promosso da Comune, biblioteca e Casa Madonna dell’Uliveto, rivolto a tutti/e coloro che vogliono saperne di più di Cure Palliative e Disposizioni anticipate di trattamento (meglio conosciute come ‘testamento biologico’). L’iniziativa, che avrà luogo giovedì 6 febbraio, nella sala civica di via Morandi 9, alle ore 21, sarà uno spazio di conoscenza e ascolto di tematiche fondamentali per la vita e la salute di ciascun cittadino.

Le Cure Palliative, l’Hospice, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) non sono, infatti, abbastanza conosciute nel loro valore, che mira a garantire la tutela della dignità di ogni persona, affinché ognuno possa essere assistito bene e accompagnato, nel rispetto di scelte libere e consapevoli relative al proprio percorso di malattia e morte.

Durante la serata interverranno il dott. Camillo Soncini, Medico palliativista; Annamaria Marzi, presidente della Casa Madonna dell’Uliveto e Marta Perin, Ricercatrice AUSL-IRCSS Reggio Emilia.

L’appuntamento rientra tra le attività promosse nell’ambito del Patto per la lettura del Comune di Albinea.