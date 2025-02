Scooter contro autobus: 22enne muore a San Lazzaro di Savena

Un giovane 22enne residente a Monterenzio, ha perso la vita questa mattina intorno alle 4:00, in un incidente stradale avvenuto a San Lazzaro di Savena.

E’ accaduto su via Kennedy all’incrocio con via Emilia Levante dove il ragazzo, che si trovava in sella alla sua motocicletta 125, si è schiantato contro un autobus Tper sul quale c’era solo il conducente.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Operativo di San Lazzaro, intervenuti sul posto, il ragazzo stava guidando in direzione di Ozzano e il semaforo a quell’ora era regolato da luce lampeggiante.

Il giovane, soccorso dagli operatori del 118, è morto durante il trasporto in ambulanza. Sotto shock ma illeso l’autista del bus, un uomo di 50 anni.

“A nome di tutta la comunità di San Lazzaro voglio esprimere il mio cordoglio per il tragico incidente di questa notte in cui ha perso la vita un ragazzo di soli 22 anni”. È quanto dichiara Marilena Pillati, sindaca di San Lazzaro di Savena. “In questo momento così drammatico – conclude la sindaca – ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti quelli che lo conoscevano e gli volevano bene”.