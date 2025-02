Sereno con foschie dense e banchi di nebbia al mattino sulla pianura emiliana centro occidentale. Temperature minime in diminuzione tra 2 e 5 gradi nei capoluoghi emiliani, attorno a 6 gradi in quelli romagnoli. Valori prossimi allo zero nelle aree extraurbane. Massime senza variazioni significative con valori compresi tra 10 e 12 gradi. Venti deboli occidentali. Mare da poco mosso a localmente mosso.

(Arpae)