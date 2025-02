L’afferra per il collo e le strappa dalla mano l’anello d’oro: denunciato

Potrebbe essere stata la forte gelosia provata verso la donna, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, la causa del grave gesto commesso da un ragazzo di 22 anni, il quale dopo aver contattato la vittima sul telefono per chiederle di incontrarsi, con il pretesto di salutarla, la raggiungeva ed a seguito di un acceso diverbio, l’avrebbe afferrata per il collo per poi sfilarle con violenza dalla mano destra un anello in oro bianco, e darsi alla fuga.

Giungevano sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, allertati dalla vittima. Dopo poco si presentava sul posto nuovamente il giovane, il quale, in presenza dei carabinieri, con fare alterato cercava ancora un contatto con la donna. Il giovane veniva bloccato dai militari e portato in caserma per ulteriori accertamenti. Per questi motivi con le accuse di rapina, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 22enne straniero, domiciliato a Reggio Emilia.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. E’ successo nella notte del 31 gennaio scorso in via Patti.