Il 16/02 Carnevale a Casalgrande in Piazza della Costituzione

E’ tutto pronto per il Carnevale a Casalgrande in Piazza della Costituzione.

Sarà una domenica 16 da ricordare, quella organizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco casalgrandese, con tantissimi giochi e iniziative per far divertire i bambini, ottimo cibo, buona musica, l’immancabile sfilata delle maschere. Il tutto impreziosito da ospiti stranieri: i danzatori dello Sri Lanka che si esibiranno nel pomeriggio.

Assieme a loro, la presenza, importantissima, di commercianti e ambulanti che daranno vita al mercato di qualità, presente per tutto il giorno, grazie, come sempre, a Com.Re

Il programma

Si inizia dalle 10.30 con ‘Gonfiabilandia’, musica e triciclo grillo

Trucca bimbi e giochi di bolle con ‘Bricciola’

Trampolieri e giocolieri per le strade del paese

Dalle 14, ancora trucca bimbi e giochi di bolle

Alle 14.30 la sfilata delle maschere accompagnate dalla ‘Banda Bassotte’ e dalla ‘Disney Family’.

Alle 15 il saluto delle istituzioni, primo fra tutti quello del Sindaco Giuseppe Daviddi.

Alle 15.10 l’esibizione dei danzatori dello Sri Lanka

Alle 15.15 lo spettacolo di magia con il mago ‘Andrei’

Alle 16.30 il flash mob in maschera realizzato dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande e la scuola ‘Santa Dorotea’.

Tutto accompagnato da frappe e gnocco fritto preparati, come sempre da par loro, dai volontari di Ema- Emilia Ambulanze presenti con il loro stand per tutta la giornata.

In caso di maltempo la manifestazione sarà recuperata sabato 22 febbraio in via Aldo Moro dalle 14.30 alle 18.30