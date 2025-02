Carenze igienico sanitarie, ristorante reggiano sanzionato dai Nas

Nell’ambito delle attività di controllo sulla sicurezza alimentare e il rispetto delle normative igienico sanitarie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione presso un ristorante-pizzeria situato a Reggio Emilia.

All’esito dell’ispezione sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti alla cucina. In particolare, sono state rilevate incrostazioni di unto e residui alimentari derivanti da precedenti lavorazioni sulla pavimentazione, la presenza di grasso vetusto sulla piastra dei fornelli, sulla cappa d’aspirazione e sul banco utilizzato per la preparazione delle pizze. È stato inoltre accertato un accumulo di ghiaccio stratificato sulle pareti del congelatore a pozzetto e la presenza di ragnatele in corrispondenza delle finestre.

A seguito delle irregolarità riscontrate, al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria dell’importo di 1.000 euro.

L’attività di controllo da parte dei Carabinieri del NAS prosegue con l’obiettivo di garantire la tutela della salute pubblica e il rispetto delle normative vigenti nel settore della ristorazione e della sicurezza alimentare.