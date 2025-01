Parco innovazione, con ‘Reggio Hub’ nasce lo sportello per attrarre talenti e competenze

Rendere Reggio Emilia attrattiva per professionisti e giovani di talento che vogliano sviluppare la loro carriera sul nostro territorio, così come previsto dalla nuova legge regionale in materia. È questo l’obiettivo del progetto ‘Reggio Hub’ ideato dal Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Art-ER e con il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, per intercettare e portare a Reggio Emilia personale qualificato da tutto il mondo, a beneficio del distretto e delle aziende locali. L’attrazione di talenti e competenze è infatti uno strumento fondamentale per rispondere alle esigenze del sistema produttivo, che talvolta non trova tutte le risorse umane di cui necessita, ma è anche, allo stesso tempo, un mezzo vitale per aumentare la capacità competitiva di Reggio Emilia nel suo insieme e i suoi processi di innovazione e internazionalizzazione.

HANNO DETTO – Reggio Hub è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede del Tecnopolo al Reggiane Parco Innovazione.

“Si tratta di un progetto fortemente legato al luogo in cui si inserisce, il Tecnopolo, uno spazio iconico per il mondo del lavoro, dove abbiamo messo in atto i principi della contaminazione tra saperi ed esperienze. Uno spazio sul quale continueremo a investire con nuovi insediamenti, ma anche attraverso lo sviluppo di servizi utili per le aziende della città in generale – ha detto Carlo Pasini, assessore a Rigenerazione urbana e Sviluppo sostenibile del Comune di Reggio Emilia – Il progetto Reggio Hub aggiunge oggi un nuovo tassello che parte dall’esigenza concreta di reperire competenze”.

Alla conferenza è intervenuta anche Morena Diazzi, direttore generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese Regione Emilia-Romagna, che ha illustrato lo scenario regionale e gli obiettivi della legge sull’attrattività e sottolineato come Reggio sia “uno degli esempi più avanzati” grazie al mix che ha saputo creare tra acceleratori, incubatori, Università e imprese.

Andrea Piovesan ha raccontato la positiva esperienza dell’azienda Landi Renzo, in cui è responsabile dell’area R&S dell’area elettronica, che ha già aderito al progetto Reggio Hub e avuto l’opportunità di incontrare alcuni giovani talenti.

I CONTENUTI – Il progetto Reggio Hub prevede l’apertura di uno sportello fisico al Reggiane Parco Innovazione, l’implementazione di un portale informativo (già operativo) e servizi personalizzati per i cosiddetti talenti. Dalla promozione delle opportunità di lavoro delle aziende e delle opportunità di studio sul territorio reggiano, fino alla strutturazione di un servizio di accoglienza, il progetto Reggio Hub mira a seguire “il talento” in tutte le fasi del suo percorso: dalla scelta di Reggio Emilia come luogo in cui lavorare o studiare fino all’inserimento nella vita della città. L’hub offrirà infatti anche un prezioso servizio – ‘Reggio chiavi in mano’ – che prevede un supporto completo per affrontare le pratiche burocratiche, come l’ottenimento del codice fiscale e della residenza, i trasporti e la ricerca di un alloggio adeguato. Il progetto si propone inoltre di facilitare l’integrazione sociale e culturale attraverso eventi di networking e iniziative che permetteranno ai nuovi arrivati di entrare in contatto con la comunità locale. Infine, grande attenzione sarà data alla promozione delle eccellenze reggiane, valorizzando le opportunità di crescita professionale offerte dalle aziende del territorio. Un ruolo centrale ha il Reggiane Parco Innovazione che si potenzia come hub per l’attrazione di talenti e investimenti per diventare il futuro one-stop-shop della città per chi guarda Reggio Emilia come un’opportunità.

A oggi Reggio Hub – il cui portale è già attivo – ha raccolto l’adesione di circa 20 aziende che hanno voluto condividere le loro esigenze di reclutamento di nuovi professionisti, con 24 posizioni professionali aperte, ma si stima che entro fine anno potranno essere circa 50 le aziende interessate a servirsi dei servizi proposti. Reggio Hub sarà pienamente operativo da marzo quando aprirà anche lo ‘Sportello per i talenti’ nel Capannone 19 – Tecnopolo.

Tra le iniziative in programma nell’ambito di Reggio Hub, l’evento annuale ‘Reggio Emilia Call for Talent’ propone alcune sfide tecnico-strategiche che caratterizzano il tessuto imprenditoriale reggiano a giovani talenti provenienti da diverse aree geografiche, perché possano trovare soluzioni innovative per risolverle e mettere quindi in luce il proprio talento. Lo scorso novembre si è tenuta l’edizione di lancio con la partecipazione di 30 talenti che hanno lavorato alla risoluzione di sfide innovative lanciate da due grandi aziende del territorio. I migliori progetti sono stati premiati e i talenti partecipanti hanno avuto la possibilità di fare colloqui con le due aziende per valutare opportunità di collaborazione a breve o lungo termine.

Nell’autunno del 2025 si terrà la nuova edizione di questo evento di talent scouting.

Reggio Hub, di cui il Comune di Reggio aveva già avviato una prima sperimentazione, nasce grazie alla approvazione della legge regionale per l’Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti a elevata specializzazione in Emilia-Romagna. Si tratta della prima esperienza legislativa in Italia su questo tema, pensata per costituire una rete di servizi territoriali capaci di fornire un’informazione esaustiva, aggiornata e mirata a favore di professionisti a elevata specializzazione, anche accompagnandoli nell’accesso a servizi primari del territorio, quali il trasporto pubblico locale, l’accesso alla residenzialità, la fruizione di servizi educativi, formativi e per il lavoro o la fruizione dell’offerta culturale.

Reggio Hub – che gode di un finanziamento di oltre 200mila euro (di cui l’80% della Regione Emilia-Romagna) – è frutto di una collaborazione tra attori istituzionali e privati, tra cui Art-ER, Stu Reggiane spa, Ifoa, Fondazione Rei e PopWave – Marketing trainer, con il supporto di Unindustria e Unimore. Grazie a questa rete di partner, il progetto garantirà servizi di alta qualità e un supporto efficace a tutti coloro che sceglieranno Reggio Emilia come destinazione per la propria carriera.

INFO – Reggio Hub https://reggiohub.it/