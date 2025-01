Palestre e strade, a Calderara oltre tre milioni di euro per un anno di importanti opere

Investimenti per oltre tre milioni di euro pronti per Calderara di Reno, oggetto di un’importante variazione al bilancio avvenuta nel Consiglio Comunale di giovedì 30 gennaio. Tra questi palestre e strade fanno la voce grossa. In particolare si procederà al miglioramento sismico, efficientamento energetico e restyling della palestra Morello per euro 1.350.000 e della palestra Solimani per euro 860.000. Si tratta di importanti impianti sportivi e scolastici che al termine dei relativi interventi restituiranno alla cittadinanza dei luoghi riqualificati e confortevoli di cui c’era bisogno. Questi due interventi vengono finanziati grazie a scorrimento graduatoria PNRR unitamente ad una compartecipazione con bilancio comunale. A questi si aggiungono 680.000 euro sempre per il 2025 per la riqualificazione delle strade ed euro 110.000 per avviare il primo stralcio della sostituzione delle pensiline delle fermate degli autobus con nuovi arredi più coordinati e funzionali.

“Nonostante le difficoltà economiche che ancora una volta stiamo vivendo – dice il Sindaco Giampiero Falzone – con la variazione di bilancio appena approvata riusciamo a finanziare importanti interventi di riqualificazione necessari per rendere più bella Calderara. Non possiamo nascondere la soddisfazione nell’aver reperito, in poco tempo, le relative fonti di finanziamento”. Queste nuove opere vanno in continuità con quelle già cantierate e in corso (riqualificazione palazzetto Migliori, pista ciclabile Castel Campeggi – Longara, nuova sede Polo Sicurezza Protezione Civile e Croce Rossa, nuovo Centro Sociale di Lippo, opere stradali e nuovo asilo nido di Longara).

“L’Amministrazione Comunale – aggiunge il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Luca Gherardi – deve un grosso grazie agli uffici per l’importante attività che ci attende per il 2025. Dispiace che tutti i gruppi di opposizione non abbiano votato a favore dell’importante variazione di bilancio preoccupati dei tempi stretti di realizzazione rispetto agli obblighi PNRR. Amministrare significa anche accettare delle sfide e cogliere delle opportunità e queste opportunità non potevano essere da noi ignorate per migliorare e riqualificare luoghi importanti per i cittadini, anche più piccoli. Stiamo in breve tempo dando risposta, come da impegni di mandato, ad un importante piano di riqualificazione dell’impiantistica sportiva che restituirà all’attuale gestore Unione Polisportiva impianti più belli ed efficienti anche in ottica di risparmio energetico”.