Incontro fra Comune e Reggiana calcio: confermato l’obiettivo di realizzare l’impianto in sintetico nel centro sportivo di via Agosti

Si è svolto questa mattina un incontro tra l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia e la società sportiva Ac Reggiana 1919. Per l’Amministrazione erano presenti il vicesindaco Lanfranco de Franco, l’assessora allo sport Stefania Bondavalli e il segretario generale del Comune Donato Salvatore Marengo; per la Reggiana hanno partecipato il presidente Carmelo Salerno, il direttore generale Vittorio Cattani e il segretario generale Nicola Simonelli.

Oggetto dell’incontro la modalità di realizzazione del campo sintetico di via Agosti, già previsto nella convezione sottoscritta in precedenza tra le parti.

“Il Comune e la Reggiana sono impegnati a cercare le migliori soluzioni per realizzare, al centro sportivo di via Agosti, un campo sintetico necessario per l’attività sportiva dei settori giovanili e della prima squadra – hanno commentato Lanfranco de Franco e Stefania Bondavalli – Stiamo definendo le condizioni tecnico-amministrative che possano consentire di arrivare all’obiettivo comune. Ringraziamo la società per il dialogo aperto e costruttivo che si è rinsaldato nei primi mesi di questa nuova giunta e che conferma il valore che la Reggiana rappresenta per la nostra città”.

Il presidente Carmelo Salerno ha commentato: “Non ho mai avuto dubbi sulla volontà di portare a compimento la realizzazione del campo in sintetico da parte del Comune portando quindi al termine il lavoro sinergico iniziato da qualche anno. Sono certo che oggi sia un nuovo punto di partenza per segnare una collaborazione ancora più fattiva con l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli, il vice sindaco Lanfranco de Franco e tutta la nuova Amministrazione con cui fin da subito si è trovata una forte sinergia su diversi fronti. In ultimo voglio pensare, e di ciò ne sono fortemente convinto, che via Agosti diventerà, grazie gli sforzi congiunti di Reggiana e Comune, l’orgoglio delle nostre giovani atlete e dei nostri giovani atleti, delle loro famiglie e dell’intera comunità di Reggio Emilia”.