Cirfood District Academy: un dialogo sulle esperienze come motore di apprendimento e crescita

L’esperienza e la pratica sono componenti determinanti nei percorsi di formazione e crescita personali e professionali, poiché stimolano le persone a mettere in campo le risorse e le capacità necessarie per un apprendimento reale. Questo è stato il tema principale dell’evento “CIRFOOD DISTRICT Academy: l’approccio sensoriale all’apprendimento” che si è tenuto ieri, presso il CIRFOOD DISTRICT a Reggio Emilia, e che ha visto Imprese, Università e Istituzioni protagonisti di un ricco confronto sulle tendenze attuali nel campo della formazione, focalizzandosi sul ruolo delle esperienze pratiche e dell’apprendimento evolutivo come motore per lo sviluppo personale.

L’appuntamento ha rappresentato la prima occasione per condividere le opportunità formative innovative della neonata CIRFOOD DISTRICT Academy, pensata per diventare un punto di riferimento per la formazione esperienziale e lo sviluppo delle competenze nel mondo delle imprese. L’Academy nasce nel contesto del CIRFOOD DISTRICT, centro di ricerca e innovazione per il food service e si propone come riferimento per imprese, professionisti, enti di formazione, università e studenti, offrendo corsi progettati su misura per rispondere alle esigenze di tutte quelle realtà che vogliono favorire una crescita personale e professionale delle proprie risorse attraverso un modello innovativo che mette al centro il valore del cibo come soggetto e metafora del momento formativo.

In quest’occasione, Luca Sartelli, People & Organization Executive Director CIRFOOD, ha ricordato: “La CIRFOOD DISTRICT Academy nasce con l’obiettivo di offrire alle aziende un luogo dove l’apprendimento si traduce in azioni concrete e dove il cibo diventa un catalizzatore per l’evoluzione e la crescita delle persone. Crediamo che la formazione esperienziale non sia solo un approccio innovativo, ma una vera necessità in un contesto organizzativo sempre in evoluzione. Attraverso di essa diventa possibile alimentare la cultura e stimolare tutte e tutti a essere parte di un percorso partecipato e condiviso di sviluppo delle proprie passioni, aspirazioni e potenzialità, con e attraverso il cibo”.

Le attività esperienziali proposte, tra cui un team cooking e un laboratorio sensoriale, hanno arricchito la giornata e dimostrato come il cibo possa diventare un elemento chiave per sviluppare competenze trasversali e favorire la collaborazione, permettendo a chi ha partecipato di comprendere a pieno il valore della CIRFOOD DISTRICT Academy ed il suo ruolo come spazio di crescita e innovazione.

E proprio la collaborazione e il lavoro di squadra sono stati i temi affrontati da Filippo Magnini, campione mondiale di nuoto, che ha condiviso il valore dell’esperienza di apprendimento nel mondo dello sport e l’importanza del lavoro nascosto dei team.

“Non esiste lo sport individuale, c’è sempre un team con il quale si vince o si perde, l’importante è che questa squadra abbia gli stessi tuoi valori. Scegliete di stare con le persone che hanno i vostri valori” ha sottolineato lo stesso Magnini.

L’evento ha avuto anche l’obiettivo di presentare la CIRFOOD DISTRICT Academy come una risorsa fondamentale per il territorio e per chi desidera investire nel proprio capitale umano. In un mondo del lavoro in trasformazione continua, la capacità di attivare il potenziale individuale e trasformarlo in successo collettivo diventa cruciale e possibile solo attraverso percorsi di crescita innovativi che rispondano alle necessità di ciascun individuo.

Come ha affermato Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca, infatti, “è fondamentale che queste Academy siano aperte al territorio, per portare sapere e conoscenza a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, facendo così crescere e rinsaldare le nostre comunità. L’Emilia-Romagna è terra di relazioni e di cooperazione, di un saper fare che si sviluppa grazie a soggetti che si riconoscono, si mettono in rete e mettono a fattor comune le proprie competenze. Attraverso la bellissima proposta di CIRFOOD il cibo diventa oggetto, ma anche tramite del sapere. Perché il cibo rappresenta la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra storia e, insieme, il nostro futuro. L’Emilia-Romagna è riconosciuta nel mondo per i suoi prodotti e la sua enogastronomia. Progetti come questo ci aiutano a valorizzarne sempre di più la qualità, la sicurezza, la salubrità, a stimolare la creatività, a riconoscere e accompagnare i nostri talenti”.

Sono inoltre intervenuti, nel corso della giornata: Chiara Nasi – Presidente CIRFOOD, Elisa Castagnetti – People Development, Care & Communication Costanza Linardos – Head of People Empowerment Global Market | People and Organization presso Enel Group, Sonia Re, Direttore di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, Andea Paoli – Human Resources Director Coopservice, Maria Luisa Cammarata – Global Chief People Officer Gi Group Holding, Lusia Torri – Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Paolo Longhi – CEO HRC e Founder I’mPossible.

CIRFOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione. Con oltre 50 anni di storia, CIRFOOD è una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare. Grazie al lavoro di circa 12.000 persone, la vera forza dell’impresa, CIRFOOD è presente in 18 regioni e 75 province d’Italia, in Olanda e Belgio. Feed the future è la visione che ispira da sempre CIRFOOD nel modo di fare impresa e guardare al domani per migliorare gli stili di vita delle persone nel rispetto dell’ambiente. CIRFOOD si impegna ogni giorno a nutrire il futuro di idee e soluzioni in grado di garantire a tutta la società uno sviluppo sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale, sociale e culturale.