Castelnovo Ne’ Monti, nominati il Direttore di Distretto e il Responsabile medico del Sant’Anna

Nominati il nuovo Direttore del Distretto di Castelnovo Ne’ Monti e il nuovo Responsabile medico dell’Ospedale Sant’Anna. Si tratta del dottor Antonio Poli, già responsabile della struttura ospedaliera e che in questo nuovo ruolo succede alla compianta Sonia Gualtieri scomparsa di recente e del dottor Francesco Soncini, che ritorna a Reggio per guidare l’ospedale montano dopo un periodo di 4 anni e mezzo all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Il dottor Antonio Poli dal 1994 a oggi ha ricoperto il ruolo di Responsabile medico dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Nè Monti.

Laureato in Medicina a Pisa, si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva a Modena, con perfezionamento in Organizzazione e Gestione in Sanità all’Università Bocconi di Milano. Ha ottenuto un Master di Secondo Livello in Health Management Services a Siena e si è qualificato con un Corso di Alta formazione per la Direzione delle Aziende Sanitarie e Gestione delle Strutture Complesse alla Scuola Superiore Sant’Anna dell’Università di Pisa. A inizio carriera ha svolto diversi periodi di studio e lavoro nelle Università di Pisa, San Diego La Jolla (California-USA), Messina e Verona, e nelle Aziende Provinciali Servizi Sanitari di Bolzano e Trento. Nel corso della carriera lavorativa il dottor Poli ha svolto incarichi di insegnamento alla Scuola Superiore di Studi Sociali dell’Università di Pisa e al Dipartimento di Igiene dell’Università di Siena rivestendo ruoli di Advisory Board Membership nelle associazioni professionali HTAI, SIMM, SITI, ANMDO.

Medico reggiano, classe 1986 e specialista in Igiene e Medicina Preventiva, il dottor Francesco Soncini ritorna nella provincia di Reggio dopo un periodo all’Ospedale Rizzoli di Bologna.

Dopo la laurea in Medicina e la specializzazione, Soncini ha conseguito numerosi perfezionamenti accademici in management sanitario ed è attualmente docente di organizzazione sanitaria all’Università degli Studi di Bologna. In forza alla Direzione medica ospedaliera dell’Ospedale Santa Maria Nuova dal 2017 al 2020, è stato referente del Dipartimento oncologico e tecnologie avanzate e ancor prima, tra le varie attività ha seguito l’apertura del CORE e supportato l’accreditamento OECI. Chiamato a fine 2020 all’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna in Direzione Sanitaria, ha ricoperto l’incarico di responsabile della struttura di “Igiene, epidemiologia e gestione delle emergenze”. Ha coordinato il Nucleo Strategico per il controllo del rischio infettivo svolgendo anche funzioni di Risk manager aziendale e il Nucleo Operativo locale dispositivi medici. Ha fatto parte del Comitato Etico dell’Area Vasta Emilia Centro. Membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio, è Consigliere della Sezione Emilia-Romagna della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.

“In bocca al lupo a entrambi – è l’augurio della Direttrice dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia Cristina Marchesi -. Si tratta di due professionisti competenti e dotati di importanti capacità collaborative. Grazie a esperienza e disponibilità al confronto saranno in grado di svolgere egregiamente ciascuno il proprio ruolo”.