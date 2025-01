Casina: grazie ad un cittadino, carabinieri liberi dal servizio bloccano un ladro

Avrebbe forzato e infranto il vetro della portafinestra un’abitazione per poi introdursi all’interno. Veniva però visto da un privato cittadino che ha allertato sul telefono privato un carabiniere della locale stazione che a sua volta contattava due colleghi. I tre, liberi dal servizio si precipitavano sul posto notando che la persiana avvolgibile della portafinestra da cui si accede al soggiorno era stata forzata e tenuta aperta con una scopa, mentre il vetro della stessa era stato infranto.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 29 gennaio scorso, quando un privato cittadino contattava sull’utenza personale un carabiniere di Casina, segnalandogli di aver visto una persona entrare furtivamente all’interno di un’abitazione dopo aver infranto i vetri di una portafinestra. Nell’immediato il militare contattava sui rispettivi cellulari altri due colleghi che assieme a lui si recavano presso l’abitazione segnalata, notando che la persiana avvolgibile della portafinestra era stata forzata. In casa accertavano la presenza del 46enne, già noto per precedenti specifici. Alla luce dei fatti l’uomo veniva arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione e ristretto a disposizione della procura reggiana. Gli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell’uomo venivano posti sotto sequestro.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.