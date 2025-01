Tutti gli appuntamenti del weekend a Novellara

Teatro, presentazione di libri, corsi di cucina etnica, mercatini dell’antiquariato, e l’apertura del Museo di Gonzaga all’interno della Rocca: sono tanti, e per tutti i gusti, gli appuntamenti questo weekend a Novellara,

Si comincia sabato 1 febbraio, presso il Laboratorio Armonia, dalle 11 alle 14 con il corso di cucina turca a cura di Rosa dei Venti. Una lezione pratica per scoprire insieme alle donne della comunità turca di Novellara le loro tradizioni legate alla cucina. Verranno preparati insieme alcuni piatti tipici con degustazione delle pietanze cucinate al termine della lezione. Al termine degustazione delle pietanze. Partecipazione su iscrizione (via whattsapp o al telefono al 3313567073) Ingresso ad offerta libera.

Sempre sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 16.30, presso la Sala Civica Augusto Daolio, Biblioteca Comunale e Circolo Marta Beltrami presentano il libro “La ricetta dell’incanto”: leggende, rituali e simboli dell’alimentazione. L’autore Fabio Bortesi dialoga con Antonietta Di Maria (info 0522655419 – biblioteca@comune.novellara.re.it)

Sempre sabato, a partire dalle ore 20:45, al Teatro Tagliavini, arriva lo spettacolo “Quel che provo dir non so”, spettacolo con Pier Paolo Spollon di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon per la regia di Mauro Lamanna.

è un attore. E un attore con le emozioni ci lavora, con le sue e con quelle degli altri. Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo? Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Pierpaolo cercherà di dare una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri. Per informazioni e prenotazioni: teatro@comune.novellara.re.it, 0522/655407.

Auto e moto d’epoca in piazza domenica 2 febbraio per un ritrovo che farà da cornice al mercatino dell’Antiquariato, il posto giusto per andare alla ricerca di oggetti curiosi, introvabili, tutti caratterizzati dal fascino che la patina del tempo regala a forme che, magari, hanno fatto parte della nostra infanzia, che fanno affiorare ricordi ed emozioni che credevamo dimenticate.

Sempre domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare il museo dei Gonzaga all’interno della Rocca. Anche l’Acetaia Comunale e la Mostra della Civiltà Contadina, sempre all’interno della Rocca, sarà a disposizione dei visitatori dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.