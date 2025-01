Torna ‘Crevalcore al cubo’, manifestazione di speedcubing di grande successo

Sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025, dalle ore 09.30 alle ore 18.00, presso il Palazzetto comunale di via Caduti di via Fani n. 361, Crevalcore ospiterà, per la quarta edizione, ‘Crevalcore al cubo’, una due giorni intensissima di competizioni di risoluzione veloce del celebre Cubo di Rubik nelle sue varie e diverse discipline.

Ad organizzarlo, con il patrocinio del Comune di Crevalcore, il Cubing Italy, associazione culturale senza scopo di lucro per gli appassionati di puzzle e rompicapi tridimensionali.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Crevalcore, la quarta edizione di questa importante manifestazione – dichiara Donatello Poluzzi, Assessore comunale allo sport – Riteniamo infatti molto importante valorizzare e dare spazio e visibilità a tutte le discipline sportive, anche quelle meno consuete.”

La manifestazione, ad accesso libero, avrà come ospite Carolina Guidetti, sportiva crevalcorese di 25 anni e instagrammer con un profilo ‘Una realtà al cubo’ che conta quasi 80 mila follower.

“Il cubo di Rubik – conclude Poluzzi – si può considerare uno sport a tutti gli effetti perché è necessario applicarsi ed allenarsi con costanza per ottenere buoni risultati. Carolina, infatti ci ricorda che per raggiungere obiettivi e risultati importanti bisogna sempre mettere impegno, serietà e molta costanza. Ci auguriamo, con eventi e manifestazioni di questo tipo, di avvicinare altri a questo sport e, in particolare giovani e giovanissimi che, non a caso, sono la fascia di popolazione maggiormente presente in questa disciplina. Ci eravamo ripromessi di dare continuità a questo evento, che nelle edizioni passate ha riscosso grande partecipazione, e così è stato considerato che siamo giunti alla quarta edizione”.

Per l’evento sarà presente nelle adiacenze anche uno stand gastronomico a cura di Proloco Crevalcore e dell’associazione carnevalesca Società Tarnein di Crevalcore.

Le gare saranno riconosciute valevoli dalla World Cube Association.