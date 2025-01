Strumenti musicali in dono al centro per adolescenti “Aïda”

Strumenti musicali in regalo al servizio “Aïda”, centro diurno dell’Ausl, situato in via Petrella e rivolto agli adolescenti con a disposizione neuropsichiatri, psicoterapeuti, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica ed educatori.

Artefice del dono é LAPAM Confartigianato, che a seguito di un concerto di beneficenza svoltosi al teatro “Valli”, ha voluto devolvere il ricavato all’acquisto di strumenti per i ragazzi che frequentano l’ambulatorio.

“Questa donazione – spiegano Valentina Iannuzzi e Omar Daolio, rispettivamente Responsabile per le Professioni Sanitarie e Responsabile medico del centro – rappresenta molto più di un gesto di solidarietà: è un investimento sul futuro dei giovani che partecipano ai nostri progetti riabilitativi, promossi dal servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza. LAPAM Confartigianato ha dimostrato, ancora una volta, un forte senso di responsabilità sociale e una profonda attenzione verso i bisogni della comunità. A nome di tutto lo staff e dei giovani che beneficeranno di questa iniziativa, esprimiamo la nostra gratitudine”.

Aïda accoglie ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni che si trovano a dover affrontare disturbi psichiatrici o psicologici e che presentano fattori di rischio che possono compromettere il loro benessere e sviluppo. E’ parte integrante del Servizio di Neuropsichiatria infantile territoriale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ed é dedicato ad attività diagnostiche e terapeutiche che facilitino il percorso di crescita e benessere dei giovani pazienti e sostengano e orientino le famiglie.

Il centro, che punta a creare un ambiente protetto e stimolante in cui i ragazzi possano intraprendere un percorso di riabilitazione personalizzato, basato su attività educative e creative, sempre in stretta collaborazione con la famiglia è stato inaugurato nel febbraio del 2024. Il progetto era maturato dall’osservazione che la salute mentale degli adolescenti é stata messa a dura prova dalla pandemia. Già prima del Covid era stato notato un aumento delle situazioni di disagio in questa fascia di età, ma la pandemia ha messo in maggiore evidenza questi problemi.

La struttura fornisce assistenza multidisciplinare e multiprofessionale. Con ciascun adolescente e con i genitori viene pensato un progetto terapeutico individualizzato. La musica può essere un potente strumento di crescita personale, espressione creativa e inclusione sociale. Grazie a questa donazione i ragazzi potranno esplorare nuove forme di comunicazione, sviluppare le loro competenze e affrontare con maggiore fiducia il loro percorso di riabilitazione.