Sciroppo di Teatro domenica al Boiardo di Scandiano e al Ruggeri di Guastalla

Nel reggiano, domenica 2 febbraio doppio appuntamento di Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano alle ore 16:00 la compagnia Drammatico Vegetale presenta lo spettacolo “Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi”, dove Arlecchino e la fiammiferaia si inseguono in un mondo fantastico che mescola le storie di Hansel e Gretel, Biancaneve, I tre porcellini e Cappuccetto Rosso. Attraverso proiezioni video, animazioni e grafica, la piccola protagonista accende la sua immaginazione e apre le porte a un universo incantato, intrecciando visioni artistiche e teatrali. Uno spettacolo coinvolgente adatto ai bambini dai 5 anni in su. Prenotazioni e informazioni: T. 0522 854355 – e-mail info@cinemateatroboiardo.com

Al Teatro Ruggeri di Guastalla alle ore 16:30 la compagnia Schedìa Teatro presenta lo spettacolo “Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare”, in cui il Lupo Cattivo decide di scioperare dopo un’ennesima sconfitta. Il Re, inizialmente festoso per l’assenza del cattivone, si rende conto che senza di lui il regno delle fiabe è sconvolto. Costretto ad intervenire, il Re cerca in tutti i modi di convincere il Lupo a tornare al lavoro. Consigliato per bambini dai 5 anni, lo spettacolo di narrazione offre una prospettiva originale sul mondo delle fiabe. Prenotazioni e informazioni: T 0522. 839756 – e-mail: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it