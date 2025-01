Sabato all’Auditorium di Maranello un concerto per bolle di sapone

Sabato 1 febbraio torn, anche nel modenese, l’appuntamento di Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

All’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello alle ore 16:00 lo Studio Ta Daa presenta lo spettacolo Ouverture des saponettes – Un concerto per bolle di sapone, un’esperienza teatrale unica adatta ai bambini dai 3 anni in su. Con un eccentrico direttore d’orchestra come guida, il pubblico sarà trasportato nel magico e delicato mondo delle bolle di sapone, dove l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Attraverso strumenti stravaganti, bolle giganti, bolle rimbalzine e bolle da passeggio prendono vita in un’esplosione di fantasia e creatività. Un vero e proprio concerto visivo che promette di incantare e sorprendere grandi e piccini.

Prenotazioni e informazioni: T 0536 943010 – e-mail auditoriumferrari@gmail.com