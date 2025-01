La Corte Ospitale di Rubiera presenta la sesta edizione di ‘Eretici. Le strade dei teatri’

Il Centro di Residenza Emilia-Romagna, composto da L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino e La Corte Ospitale di Rubiera, presenta ERetici 2025, la sesta edizione di Eretici. Le strade dei teatri, progetto di residenze creative rivolto a giovani artisti e artiste che si affacciano o si sono appena inseriti nel contesto delle arti sceniche e performative contemporanee, per un percorso di ricerca, creazione, confronto e crescita professionale.

Con ERetici. Le strade dei teatri, fin dal 2019, il Centro di Residenza Emilia-Romagna vuole fornire ad artisti ed artiste cura, accompagnamento creativo e formativo, strumenti e sostegni, tempo e spazio di ricerca, per condurli fino alla soglia della produzione di un’opera. L’obiettivo del Centro di Residenza Emilia-Romagna è quello di riflettere e agire sulle “richieste operative”, teoriche e pratiche degli artisti.

La call 2025 di ERetici. Le strade dei teatri è volta alla selezione di n. 1 artista/ formazione artistica under 28 che esplori i diversi linguaggi e le possibili connessioni delle arti sceniche e performative, in particolare: teatro, danza, performing arts, circo contemporaneo.

Il progetto di accoglienza, sostegno e accompagnamento critico e artistico si concretizza in un percorso di cinque residenze creative che si terranno tra maggio e settembre 2025 presso gli spazi del Centro di Residenza Emilia-Romagna: il Teatro Dimora di Mondaino e la Corte Ospitale di Rubiera.

Sarà selezionato un solo progetto che avrà diritto a cinque periodi di residenza creativa (due a Mondaino e tre a Rubiera) e un contributo economico di € 8.000 lordi; accompagnamento critico e tutoraggio artistico e tecnico; vitto e alloggio nelle foresterie di L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino e di La Corte Ospitale di Rubiera.

Nei luoghi e nei tempi di residenza saranno attivati confronti artistici, tecnici, organizzativi, incontri formativi con altri artisti, studiosi, operatori e professionisti per stimolare il processo creativo e lo scambio delle esperienze. In particolare, durante i periodi di residenza, l’artista/formazione artistica selezionata sarà accompagnata dallo sguardo di tre tutor – Elena Di Gioia, Enrico Pitozzi e Gerardo Guccini – e due tutor artistici (scelti dall’artista/formazione artistica vincitrice insieme agli enti partner e ai tutor, a seguito di un processo di decisione condivisa) che metteranno a disposizione saperi e competenze, esperienze e servizi per affrontare gli interrogativi dei processi di ricerca e composizione di una nuova opera.

L’artista/formazione artistica sarà inoltre accompagnata dalle figure interne alle strutture di residenza che per L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino saranno Fabio Biondi, Paolo Brancalion, Francesca Giuliani, Massimo Fabbri e per La Corte Ospitale Giulia Guerra, Manuela Secondo, Silvia Zicaro, Luca Scotton.

Il progetto presentato deve essere inedito, non deve essere mai stato presentato in pubblico, né in forma di studio, né nella forma definitiva di spettacolo, e potrà debuttare in forma compiuta di spettacolo solo al termine del percorso di residenza in una prova aperta prevista per il 20 settembre 2025 al Teatro Herberia di Rubiera.

Il progetto artistico presentato non deve aver partecipato ad altri bandi.

Sono esclusi gli artisti e le formazioni finanziate dal MiC.

Per partecipare a ERetici 2025 è necessario inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 23.59 del 16 febbraio 2025 , esclusivamente tramite form Google disponibile sul sito del Centro di Residenza Emilia-Romagna (www.centrodiresidenzaer.it) e sui siti de L’arboreto – Teatro Dimora (www.arboreto.org) e de La Corte Ospitale (www.corteospitale.org).

La selezione avverrà a insindacabile giudizio della direzione e dello staff del Centro di Residenza e del comitato scientifico formato da Elena Di Gioia, Gerardo Guccini e Enrico Pitozzi.

L’esito della selezione sarà comunicato entro il 28 marzo 2025 .

Per informazioni e comunicazioni: L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino 0541.624003 / La Corte Ospitale 0522.621133 // info@centrodiresidenzaer.it

Le attività del Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino | La Corte Ospitale di Rubiera) sono realizzate con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Mondaino, Comune di Rubiera