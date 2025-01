La Compagnia Antonio Gades torna al Teatro Comunale di Modena domenica con “Carmen”

Dopo il successo di Nozze di Sangue e Suite Flamenca del 2023, la Compagnia Antonio Gades torna al Teatro Comunale di Modena domenica 2 febbraio 2025 alle 17.30 con Carmen, reinterpretazione in chiave flamenca di un celebre titolo di repertorio.

Cantore di una Spagna aspra e primitiva, Gades ne ha ritrovato l’autenticità in un flamenco dallo stile asciutto e dall’anima classica, sublime espressione artistica della cultura popolare andalusa. Insieme al regista Carlos Saura ha concepito lo spettacolo nel 1983 in forma cinematografica, realizzando con Carmen Story un’opera in cui finzione e realtà si confondono nella passione tra il direttore di una compagnia e la giovane protagonista di un nuovo balletto. Coreografo, danzatore e attore spagnolo, Gades è stato uno dei principali interpreti del flamenco del XX secolo. Nel 1978 ha fondato il Balletto Nazionale Spagnolo.

059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.