La scorsa notte poco dopo le 2:00, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Armostrong a Fogliano, dove ignoti hanno commesso un furto all’interno del bar “Dolce Vita”. I malviventi, dopo aver sfondato la porta d’ingresso sono entrati nei locali asportando, dalle prime verifiche ancora in corso di esatto inventario, la cassa contenente danaro ancora da quantificare.