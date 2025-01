Casalgrande: arrivano i carabinieri salta furto al bancomat con esplosivo

Poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Stazione di Casalgrande e della sezione radiomobile, allertati da un cittadino, sono intervenuti tempestivamente in via San Lorenzo, dove quattro malviventi travisati hanno tentato di far esplodere lo sportello bancomat della banca BPM. Grazie al pronto intervento dei militari, i malviventi hanno desistito dal loro intento e si sono dileguati a bordo di un’autovettura nera.

E mentre sull’intera zona anche a cavalo con la limitrofa provincia id Modena scattavano le ricerche, sul posto i carabinieri accertavano che i malviventi, dopo aver manomesso la telecamera di videosorveglianza e forzato lo sportello ATM, avevano inserito all’interno del dispositivo un panetto esplosivo del tipo “Marmotta”, poi abbandonato sul posto senza essere fatto esplodere.

Sul luogo dell’evento è intervenuto il personale specializzato del Nucleo Artificieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’ordigno inesploso. Nulla risulta essere stato asportato. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Casalgrande congiuntamente ai colleghi della sezione operativa e radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, al fine di individuare i responsabili dell’azione criminosa.