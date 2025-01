“4Castella reading challenge”: la biblioteca di Guastalla accetta la sfida lanciata da quella di Quattro Castella

Una sfida a colpi di… libri. È quella lanciata dalla Biblioteca comunale di Quattro Castella che ha ideato il 4Castella Reading Challenge, un entusiasmante invito a scoprire il piacere della lettura, invitando i propri utenti a leggere 12 libri in 12 mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Non solo. La sfida è stata colta e accettata da alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario Reggiano tra cui la Biblioteca comunale di Guastalla che ha invitato a sua volta i propri utenti a partecipare. Una bella iniziativa di promozione della lettura, un’opportunità per tutti gli amanti dei libri e per chi vuole scoprire questo piacevole e costruttivo passatempo. Bassa vs Collina: chi vincerà la sfida?

Le regole per partecipare sono semplici:

Leggere 12 libri in 12 mesi rispettando le categorie indicate.

Affrontare le sfide nell’ordine che si preferisce.

Sono ammessi libri di qualsiasi edizione e formato (incluso digitale).

I libri devono essere presi in prestito in biblioteca o attraverso Emilib.

I titoli possono essere scelti liberamente, purché rispettino le categorie e non siano stati letti prima del 2025 .

Le 12 Sfide:

Un libro che ha vinto il premio Strega Una Graphic Novel Un romanzo distopico Un libro che parli di cibo Un libro con la copertina gialla Un libro pubblicato nel 2016 Un classico che non si è mai letto Un libro scritto da una giornalista Un libro per ragazzi che può insegnare tanto anche agli adulti Un libro tra i preferiti dei bibliotecari Un libro ambientato in Sudamerica Un libro tra quelli letti dal Gruppo di Lettura (GdL) della Biblioteca di Guastalla

Inoltre, è presente una Sfida BONUS: un giallo in cui l’investigatrice sia donna o un libro di poesie, che si può utilizzare per sostituire una delle categorie precedenti.

Come concludere la sfida? Quando si sono completate tutte le sfide, e comunque entro il 31 dicembre 2025, va riconsegnato il modulo compilato con i titoli dei libri letti. Se sono state completate tutte le sfide, verrà consegnato al lettore un riconoscimento speciale come segno di apprezzamento per l’impegno.

Chi accetta la sfida e si sente pronto a mettersi alla prova e a scoprire nuovi libri, dunque, deve rivolgersi alla Biblioteca comunale di Guastalla, in piazza Garibaldi 1, ritirare il modulo di partecipazione e iniziare subito la sfida.

Info: Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini Piazza G. Garibaldi, 1 Guastalla – tel. 0522 839755; email: biblioteca@comune.guastalla.re.it