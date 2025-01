“Linea Verde Italia” ha registrato oggi a Reggio Emilia la puntata del primo marzo

Reggo Emilia protagonista della nuova puntata di Linea Verde Italia, il programma realizzato in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in onda sabato, primo marzo su Rai Uno alle ore 12,30.

Un viaggio per scoprire, insieme alle conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna, le innovazioni tecnologiche, i luoghi riqualificati e le architetture contemporanee, i parchi storici e quelli ‘a misura di Clima’, le piste ciclopedonali ed altre eccellenze che, secondo il rapporto di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia ed Il Sole 24Ore, fanno di Reggio Emilia la prima città d’Italia per ‘Performance ambientali’.

Linea Verde Italia non poteva infine non occuparsi del Tricolore, nella città in cui il 7 gennaio 1797 è nata la bandiera italiana. E infatti, con rappresentanti dell’Esercito e del Museo del Tricolore, è stato reso omaggio alla Bandiera in piazza della Vittoria, dove la Banda ha eseguito l’Inno di Mameli. Il momento clou l’atterraggio di due paracadutisti del Reparto Attività sportive dell’Esercito italiano, scesi dal cielo con uno spettacolare vessillo Tricolore.