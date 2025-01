La Compagnia La Ragnatela al Teatro Dehon di Bologna “A scatola chiusa”

Al Teatro Dehon di Bologna Venerdì 31 Gennaio ore 21 la Compagnia La Ragnatela porta in scena “A scatola chiusa”, una commedia di Georges Feydeau che conserva ancora oggi la sua forza originale.

La pièce è ambientata nella casa di campagna Monsieur Pacarel. Qui il ricco commerciante vive con la moglie Marta e la figlia Giulia insieme agli ospiti Dott. Landernau e sua moglie Amanda. La vicenda si sviluppa quando il padrone di casa desidera far rappresentare il Faust scritto dalla figlia al Teatro dell’Opera di Parigi e, proprio per questo, decide di ingaggiare il tenore più famoso del momento.

Intanto in casa Pacarel arriva un giovanotto che viene da tutti scambiato per il famoso tenore e l’equivoco causerà malintesi e colpi di scena. Il signor Pacarel comprando “a scatola chiusa” innesca una serie di fraintendimenti, anche di natura sentimentale, in un crescendo di colpi di scena fino all’inevitabile lieto fine.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it