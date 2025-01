Domani sera, 30 gennaio, al Teatro Bismantova lo spettacolo di Paolo Hendel

Appuntamento di grande interesse quello in programma domani sera, 30 gennaio, al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti alle ore 21. Va infatti in scena lo spettacolo Niente Panico, di e con Paolo Hendel, per la Regia di Gioele Dix. Le cose ora stanno rapidamente e pericolosamente cambiando e in questo monologo Paolo Hendel si trova a fare i conti con una fase della sua vita in cui i motivi privati di ansia vanno a braccetto con un’epoca nella quale anche il meteo, con il disastro ambientale in corso, è causa continua di ansie e di paure.

Un comico viaggio tra paure pubbliche e paure private. Tra un futuro sempre più traballante e un presente che tira brutti scherzi, con la nostra fragilità di fronte alle pandemie e la rinnovata minaccia della terza guerra mondiale.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0522 614078, mail: biglietteria@teatrobismantova.it.