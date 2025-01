Castelfranco Emilia si prepara a vivere un weekend dal dolce sapore con Ciocco C’è, il Festival del Cioccolato che sabato 1 e domenica 2 febbraio trasformerà il centro storico in una golosa celebrazione dedicata al cioccolato. Un’esperienza unica giunta alla quarta edizione e che coinvolgerà grandi e piccoli, tra delizie artigianali, laboratori, show cooking e spettacoli imperdibili.

L’inaugurazione ufficiale del Festival si terrà sabato 1 febbraio alle 10 in piazza Garibaldi, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, dei Maestri Cioccolatieri ACAI e dei partner della kermesse. Subito dopo, alle 10.30, la piazza si animerà con la maratona di letture per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura dell’associazione Bugs Bunny, che regalerà ai partecipanti barrette di cioccolato e la possibilità di vincere o copie omaggio del libro “La Fabbrica di Cioccolato” o biglietti per lo spettacolo “Fiabe a colori” in scena domenica 2 febbraio alle 16.30 al teatro Dadà.

Alle 11 e 12 in piazza Garibaldi, i Maestri Cioccolatieri ACAI, affiancati dagli studenti dell’Istituto Spallanzani, realizzeranno praline al cioccolato, mentre alle 11.30 e alle 14.30 i giovani pasticcieri della scuola presenteranno dessert creativi in due sessioni di show cooking. Dalle 15 alle 18, i più piccoli potranno diventare “Piccoli Pasticceri della Fabbrica di Cioccolato” grazie ai laboratori dedicati in piazza Garibaldi, dove, con grembiulino, cappellino e sac à poche, realizzeranno dolci creazioni da portare a casa. Dalle 14.30 alle 18.30 sarà invece proposta una degustazione di vin brulé lungo via Garibaldi; l’evento è a cura del Vespaclub di Castelfranco Emilia.

Per gli appassionati di storia e cioccolato, alle 16 presso la sala polivalente via Crespellani, il Museo civico archeologico terrà una conferenza sulle recenti scoperte archeologiche del territorio, accompagnata dalla degustazione del “Lingottino”, il cioccolatino di Castelfranco Emilia creato in edizione limitata dalla Maestra Cioccolatiera Marisa Tognarelli. Alle 17 in Piazza Garibaldi occhi puntati sulla maxi tavoletta di cioccolato da Guinness dei Record, lunga 20 metri e pronta a deliziare i visitatori. La giornata si concluderà con il “Ciocco Aperitivo” al Terzo Spazio e al Caffè Piccolo, accompagnato da DJ set, aperitivi e degustazioni di rhum e cioccolatini; l’orario è dalle 18 alle 20.

Domenica 2 febbraio Ciocco C’è proseguirà con altri golosi appuntamenti. Alle 10.30 torna Andrea Barbi con il suo “Ci vediamo in Piazza”, in diretta da piazza Garibaldi su Trc. Alle 11 e alle 14 saranno riproposti altri show cooking dedicati alle praline al cioccolato, mentre alle 10.30 e alle 11.15 sotto i portici in prossimità del Museo civico sarà proposto uno spettacolo di burattini curato dall’associazione Bugs Bunny. Dalle 14.30 alle 17 in Corso Martiri, bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni potranno partecipare al torneo di scacchi al cioccolato, dove le pedine golose saranno sia mosse che… assaporate. La partecipazione è gratuito ma occorre la prenotazione tramite mail a info@club64.it. Alle 15, lungo via Garibaldi spazio alla banda di Manzolino e a Radio Ciock in Corso Martiri, a cui si aggiungerà lo spettacolo di bolle giganti alle 17.

Alle 16, l’Acetaia Comunale aprirà le sue porte in via Circondaria Nord 116 con visite guidate alla scoperta dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. A partire dalle 18 in piazza Garibaldi, il cioccolato tornerà protagonista con un’esplosione di gusto nei show cooking finali: gnocchetti di patate al cioccolato proposti dallo chef Bollo, ciocco sorpresa a cura degli studenti dello Spallanzani e mulata daiquiri realizzato dal barman Mirco Guizzardi. Il Festival si concluderà alle 19 con le premiazioni e i saluti ufficiali, a cui seguirà un aperitivo presso il Caffè Piccolo e il Kappadue Wine bar.

Durante tutto il weekend, lungo Corso Martiri e piazza Garibaldi, sarà possibile immergersi nell’universo del cioccolato con il “Ciocco Shop”, aperto dalle 9 alle 20, e la “Fabbrica di Cioccolato”, dove i Maestri Cioccolatieri mostreranno tutte le fasi della lavorazione del cacao, dalla pianta al prodotto finito. Sempre in piazza Garibaldi la coop Gulliver proporrà un Ciocco Play in entrambi i giorni dalle 15 alle 18, mentre dalle 10 alle 19 di sabato e domenica gli studenti dello Spallanzani realizzeranno dessert lungo via Garibaldi. Inoltre, i bar, i negozi e le pasticcerie del centro proporranno speciali tentazioni al gusto di cioccolato.

«Ciocco C’è è ormai una tradizione con il duplice obiettivo: offrire un’occasione speciale di incontro e socialità per le cittadine e i cittadini e favorire indirettamente il centro commerciale naturale lungo Corso Martiri e le attività commerciali. Grazie alla collaborazione con le realtà del settore, siamo riusciti a proporre una iniziativa completa e adatta a tutti», chiosa l’assessore di Castelfranco Emilia alla Cultura ed Eventi, Silvia Cantoni