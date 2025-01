Al Teatro Duse di Bologna Pippo Patavina con “Pensaci, Giacomino!”

È firmata da Guglielmo Ferro la regia di Pensaci, Giacomino! di Luigi Pirandello, in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna, con Pippo Patavina nel ruolo del professor Agostino Toti, anziano insegnante ginnasiale, screditato da tutti e per questo segnato da un profondo risentimento nei confronti dell’intera società. Per ottenere una rivalsa nei confronti di quello Stato a cui imputa il proprio fallimento, Toti sposa Liliana, ragazza incinta di un giovane del paese, Giacomino.

