“Un Teatro per la Scuola”: parte la nuova stagione a S.Ilario

Nella mattina di giovedì 30 gennaio inizia al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza la stagione di spettacoli rivolti alle scuole del territorio.

Sono cinque gli spettacoli in cartellone con una programmazione che si concluderà a fine aprile. Principali destinatari dell’attività sono le scuole di S.Ilario e Calerno, dal nido alle medie: la stagione stessa è pensata e ideata attraverso un confronto partecipato con gli insegnanti per poi si aprirsi a tutta la provincia, e non solo, vista la vicinanza di S.Ilario al parmense. A questo programma si aggiungono alcune opportunità offerte agli istituti superiori: a fine febbraio, ad esempio, arriverà lo spettacolo “La stanza Agnese” dedicato a Paolo Borsellino che sarà replicato anche in serale per la cittadinanza. La stagione è promossa da Amministrazione Comunale, associazione Teatro L’Attesa e associazione 5T (Reggio Emilia).

Il primo spettacolo in programma è “Alfonsina, corridora”, una storia di riscatto e passione: quella di Alfonsina Morini in Strada, la prima donna che ha partecipato al Giro d’Italia. Nel Regno d’Italia di inizio ‘900, Alfonsina apre la strada alle donne nello sport più epico ed eroico di tutti i tempi e conquista, tappa dopo tappa, la sua libertà e l’affetto popolare. “Alfonsina, corridora” utilizza i linguaggi artistici del teatro, della musica, e delle video proiezioni per affrontare tematiche quali parità di genere, diritti universali, riscatto sociale. In scena Maria Giulia Campioli e le canzoni originali di Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti dei Tupamaros. Tra l’altro il 2025 vedrà il ritorno del Giro d’Italia nelle strade di S.Ilario il prossimo maggio: una bella coincidenza.

“Un Teatro per la Scuola” è uno progetti storici dell’assessorato alla Cultura del Comun di Sant’Ilario d’Enza, si svolge ormai da più di vent’anni ed è realizzato con l’associazione 5T di Reggio Emilia. Una collaborazione nell’ambito del teatro ragazzi e di figura che, nel corso dell’anno anche grazie a un protocollo d’intesa che coinvolge diversi Comuni della nostra provincia, vede le realizzazione degli spettacoli domenicali sempre al Piccolo Teatro e della rassegna estiva “Baracca e Burattini”. Una proposta culturale “di cittadinanza” che si rivolge alle nuove generazioni e alle famiglie portando a S.Ilario alcune delle migliori compagnie della scena nazionale legandosi, inoltre, alle attività dei servizi del territorio come la Biblioteca Comunale e il Centro Culturale Mavarta.