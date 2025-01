Reggiana Nuoto: in via Melato si è svolta la quarta edizione di “Guarda come nuoto”

Domenica scorsa, 26 gennaio, nella piscina di via Melato, si è svolta la quarta edizione di “Guarda come nuoto”, ‘garetta’ sociale non competitiva organizzata da Reggiana Nuoto e rivolta esclusivamente ai bambini e ai ragazzi della “Scuola nuoto”. Alla competizione non agonistica hanno partecipato circa 230 ragazzi dai cinque ai sedici anni, i quali si sono confrontati in varie distanze.

La manifestazione, giunta al quarto anno, è diventata ormai una costante della stagione reggiana e vede via via sempre più partecipanti. “L’evento è stato molto soddisfacente – afferma Ricardo Sassi, coordinatore della ‘Scuola nuoto’ -, sia dal punto di vista del pubblico sia da quello tecnico. I genitori hanno potuto vedere cos’hanno imparato in questi mesi i loro figli e i loro ragazzi, e hanno fatto un grandissimo tifo dalle tribune. I ragazzi, a loro volta, si sono potuti confrontare tra loro divertendosi e gareggiando. Penso sia importante per l’associazionismo dei nostri corsisti. È un modo per stare insieme e farli aggregare, trascorrendo una mattinata all’insegna dello sport. Anche dal punto di vista tecnico è una buona occasione per vedere i progressi che sono stati fatti da settembre ad oggi, dimostrando la qualità del nostro insegnamento”.

“La mattinata si è svolta nel miglior modo possibile – prosegue poi -, e con la massima puntualità, fatto che dimostra anche quanto Reggiana Nuoto sia capace di organizzare e gestire questi eventi. Un grazie in particolare va ai genitori e a tutti i ragazzi che vi hanno preso parte, ma anche ai tecnici che quotidianamente vengono in piscina a insegnare ai nostri ragazzi e che domenica hanno permesso il perfetto svolgimento dell’evento, accompagnandoli durante tutta la manifestazione”.