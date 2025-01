Maltempo, riaperta la Pedemontana a Spilamberto

Ha riaperto al transito alle 18:00 di oggi, martedì 28 gennaio, il tratto di nuova Pedemontana tra via Lugazzo e Vignola in Comune di Spilamberto, dove nella mattinata si è verificata la caduta di alberi in strada, provocando la temporanea interruzione della circolazione.

E’ riaperto anche il tratto di strada provinciale 569 tra la frazione di Cà di Sola e via Belvedere, nel Comune di Castelvetro, sempre chiuso dalla mattinata a causa di alberature pericolanti a bordo strada, piegate dall’azione dei forti venti che stanno interessando il territorio provinciale in queste ore.

E’ in corso, inoltre, il monitoraggio di tutta la rete viaria da parte dei tecnici della Provincia, che raccomandano «particolare attenzione agli spostamenti, in ragione delle forti folate di vento, che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone. Si invitano i cittadini prestare la massima attenzione».