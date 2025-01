Maltempo, divieto di transito nei Percorsi natura di Panaro, Secchia e Tiepido

A causa a causa dell’allerta meteo diramata dalla Regione Emilia-Romagna che sta attraversando il territorio della provincia di Modena in queste ore, in via precauzionale è interdetto il transito a pedoni e ciclisti nei Percorsi Natura di competenza della Provincia di Modena (Panaro, Secchia e Tiepido) per l’intero tratto dei percorsi.

Il divieto resterà attivo fino al termine dell’emergenza e durante la fase di chiusura gli organi di polizia competenti vigileranno in merito al rispetto della disposizione.