Incendio in appartamento a Sassuolo: salvi madre e figlio

Questa mattina a Sassuolo, personale del locale Distaccamento dei Vigili del fuoco è intervenuto in viale San Marco al civico 37 per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Il tempestivo intervento di soccorso ha scongiurato la propagazione ulteriore delle fiamme e ha permesso di salvare madre e figlio, che avevano trovato riparo sul balcone. I due componenti della famiglia sono stati affidati al personale sanitario per gli accertamenti e le cure necessarie.