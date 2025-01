Gli “Amici Cucciolotti” rallegrano le giornate dei pazienti del reparto di Geriatria di Baggiovara

Album di figurine per aiutare i pazienti geriatrici nelle attività di riorientamento e per creare nuove opportunità di dialogo con i pazienti. Succede nel reparto di Geriatria dell’Ospedale Civile di Baggiovara, diretto dal Professor Marco Bertolotti, dove nei giorni scorsi i volontari dell’AVO Modena hanno portato in reparto le collezioni degli “Amici Cucciolotti” stampate da Pizzardi Editore.

Gli album e le figurine degli “Amici Cucciolotti” si inseriscono all’interno di una più ampia collaborazione fra Pizzardi Editore e Federavo, che ha lo scopo di utilizzare questi prodotti all’interno della mission stessa di AVO: stare accanto a chi soffre. AVO Modena ha quindi proposto a Federavo e all’Editore Pizzardi di utilizzare gli album nel reparto di Geriatria dell’Ospedale di Baggiovara all’interno del progetto di umanizzazione delle cure denominato “Tempo Volontario”, nel quale i pazienti a rischio di disorientamento e di delirium vengono impegnati nella riacquisizione dei ritmi circadiani attraverso attività che comprendono il riorientamento alla realtà, la prevenzione degli allontanamenti nei pazienti con wandering, giochi, lettura dei giornali e conversazione. L’utilizzo di album di figurine aiuterà i volontari ad entrare in relazione con le persone anziane ricoverate offrendo la possibilità di ricordare un’attività legata all’infanzia e al passato, svolta da bambini, da adulti con i propri figli e da anziani con i propri nipoti e molto radicata nel nostro territorio. Inoltre il tema dell’album centrato sulla natura e sugli animali offre altri spunti di conversazione e di stimolazione sfruttando emozioni legate al ricordo dei propri animali e del proprio vissuto. Al progetto “Tempo Volontario” dell’AOU collabora, oltre ad AVO, anche l’associazione G.P. Vecchi.

Alla consegna degli album e dei pacchetti di figurine, avvenuta lo scorso giovedì 23 gennaio, era presente una delegazione di AVO Modena, associazione presieduta da Federico Fabbrocino, ricevuta dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Dottor Claudio Vagnini, dal Professor Marco Bertolotti e dalla geriatra Francesca Neviani.